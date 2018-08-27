CHP'den Berberoğlu açıklaması: 'Meclise müdahale'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde MYK sonrası tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak'ın Berberoğlu'na ilişkin açıklaması şöyle:

"Milletvekilimiz Enis Berberoğlu bir bayramı daha hapiste siyasi tutsak olarak geçirdi. Aslında Anayasamızın 83. maddesi son derece açık: Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Dokunulmazlığı kalkmadığı için tüm soruşturma, kovuşturmanın durması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi 4 Aralık 2013 tarihinde Balbay kararında açıkça şunu belirtiyor: Seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetlerine katılmasını engellemek sadece milletvekiline değil seçmenin serbest iradesine de müdahaledir.

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Dokunulmazlık millevekiline sağlanan bir ayrıcalık değil temsil ettiği seçmenin görüş ve düşüncesini yansıtması için alınan bir tedbirdir. Bir milletvekili hakkında tutukluluğunun devamına karar verilirken bu hem kişi hak ve hürriyetlerinde, hem de katılmadığı yasama faaliyetlerinde mahrum kalınan kamu yararı bakımından da değerlendirilmelidir. Seçilmiş milletvekillerinin yasama faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyecek ölçüde müdahaleler, halk iradesiyle oluşan siyasi temsil yetkisini ortadan kaldıracak, seçmen iradesinin parlementoya yansımasını önleyecektir.

Yani özetle seçilmiş bir milletvekilinin tutuklu kalması seçilme hakkına ve seçmen iradesine müdahaledir. Sayın Berberoğlu'nun hala cezaevinde tutulması icranın ve yargının, yasa yapıcı meclisin kendi üyesinin dokunulmazlığıyla ilgili karar verme hakkına da müdahaledir. Yasa yapıcı üzerinde baskı kurulmaktır. Meclis başkanının ve AKP grubunun bu duruma karşı çıkması, meclisi ve partilerini sarayın bir destek birimi olarak görmediklerini bu vesileyle göstermiş olmaları gerek. Yargıtayın uzunca bir süre karar vermekte gecikmesi bundan sonra da Yargıtayın vesayet altında karar verme olasılığının giderek yükselmekte olduğunu göstermektedir. Eşi Oya Berberoğlu bayramda yapmış olduğu ziyaretten sonra, Enis Berberoğlu'nun adalete olan inancının sıfırlandığını ifade etmiştir. Bu süreçte sadece sayın Berberoğlu'nun değil ülkedeki vatandaşların ve ülkede yatırım yapmak isteyenlerin de adalete olan inancı sıfırlanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet 'adaleti öldürdüğün gün devleti de öldürürsün' diyor. Meclisimizin adaletin öldürülmesine engel olmak ve devletimize sahip çıkma vakti gelmiştir."