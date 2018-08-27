HDP’li Oluç: Suistimal bakanı bunu da yaptı

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, gündemi değerlendirdiği toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumartesi Annelerine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oluç, gözaltında kayıplar konusunun bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak “Soylu’nun görevini de bu kayıpların faillerini bulmaktır” dedi.

Evrensel'in aktardığı haberde, HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parti Genel Merkezi’nde konuşan Oluç, her hafta kayıp yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları’nın 700. hafta buluşmasına yapılan polis saldırısına da değindi. Arjantin’deki Plaza de Mayo annelerinden sonra etkinliğini en uzun süre sürdüren ve 699 haftadır hiçbir şiddet üretmeden buluşmalarını devam ettiren Cumartesi Anneleri’ne yönelik saldırıya tepki gösteren Oluç, müdahale emrini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da seslendi. Oluç, “Biz kendisine İçişleri Bakanı değil, Suistimal Bakanı demek istiyoruz” diyerek müdahale emrinin Soylu’nun görevini ve yetkisini kötüye kullanmaktan başka bir şey olmadığını ifade etti.

‘SUİSTİMAL BAKANI BUNU DA YAPTI’

Soylu’nun Cumartesi Anneleri’ne yönelik “anneliğin istismarı” sözlerine de cevap veren Oluç, “Türkiye’nin yakın tarihi bu kadar utanç yüklü ve anlamını kendisinin bile bilmediği bir kavram kullanan bir Bakan görmedi. Suistimal bakanı bunu da yaptı.” diye konuştu. Oluç, Soylu’nun her şeyi kendisiyle başlatmaması gerektiğini söyleyerek 2011 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Cumartesi Anneleriyle buluşarak Berfo Ana’ya oğlunu kemiklerini bulma sözü verdiğini hatırlattı. “Bu insanlar mı terörist?” diye soran Oluç, gözaltında kayıplar konusunun devletin arşivlerine de girmiş bir sorun olduğunu ve Soylu’nun isterse 90’lı yıllara ait Meclis araştırma raporunu bulup okuyabileceğini söyledi.

‘GÖZALTINDA KAYIPLAR İNSANLIK SUÇUDUR’

Oluç, “O rapor devletin resmi belgeleri haline girdiği andan itibaren devletin sırtında o raporun gereğini yapma yükümlülüğü vardır. Bu yük Soylu’nun sırtında da vardır devlette devamlık varsa. 80’ler ve 90’larda yaşananların gölgesi o kadar uzundur ki Soylu da o gölgenin altında kalmaktadır. Onun da görevi bu kayıpların faillerini bulmak, yargılanmalarını sağlamaktır. Çünkü insanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur” dedi. BM tarafından hazırlanan kayıplar sözleşmesinin 11 Nisan 2011 itibariyle 88 devlet tarafından imzalandığını, 25 devletin de sözleşmeye taraf olduğunu belirten Oluç, Türkiye’nin ise bu anlaşmayı imzalamadığını dile getirdi. Oluç, BM’nin bütün sözleşmeleri Meclis’e gelirken bu sözleşmenin getirilmemesinin nedeninin Soylu’nun bugün açığa vurduğu zihniyet olduğunu ifade ederek sözleşmenin, Ekim ayında Genel Kurul’a getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

‘HDP HEYETİ DERSİM’E GİDECEK’

Oluç, Dersim’de bir haftadır süren orman yangınlarına da değindi. 9 milletvekilinden oluşan HDP heyetinin bölgeye giderek incelemede bulunacağını duyuran Oluç, “Devletin yangın söndürme uçakları var, biliyoruz. Dersim’deki yangını söndürmek için bir tanesi bile hareket ettirilmiyor. Bunu yapmayanlar da görev suçu işliyorlar” diye konuştu.

‘HASTA MAHPUSLAR SERBEST BIRAKILSIN’

Oluç, hasta mahpus Koçer Özdal’ın elleri ve ayakları kelepçeli şekilde hayatını kaybetmesine de değinerek cezaevindeki hasta mahpusların durumunun insanı bir mesele olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Özdal’ın ailesine başsağlığı dileyen Oluç, hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması taleplerini yineledi.

‘EŞİTSİZ AF ÇÖZÜM OLAMAZ’

Değerlendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oluç, MHP’nin hazırladığı af teklifine ilişkin soruya “Siyasi mahkumları dışlayan bir af çözüm olamaz” diyerek yanıt verdi. Af meselesinin her zaman kullanılan bir konu olduğunu belirten Oluç, MHP’nin dile getirdiği affın, eşitsiz bir af olması bakımından AYM tarafından bozulacağını söyledi. Oluç, “ En başta eş başkanlarımız, milletvekillerimiz haksız ve hukuksuz şekilde içeridedir. Bunları dışlayan bir af çözüm olamaz” dedi.

‘YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK’

Oluç, HDP’nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi: “Yerel seçim çalışmalarımı epey öncesinde başlattık ama şimdi bu çalışmayı yerellerde yürütüyoruz. Muhalefet güçlerinin yerel seçimlerden güçlü çıkması ve merkezileşen iktidarın güçsüzleştirilmesi temel amacımızdır. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” CHP ile bir temaslarının olup olmadığı sorulan Oluç, herhangi bir temaslarının olmadığını ifade etti. Oluç, merkezi ve yerel düzeyde STK’ler ve meslek örgütleri ile toplantılar planladıklarını, görüşmeler tamamlandığında ise bilgisinin paylaşılacağını söyleyerek “Her geçen gün merkezileşen bu iktidara karşı demokratik muhalefetin hangi alanlarda mücadele yürüteceğini görüşüyoruz” dedi.