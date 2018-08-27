Albayrak: ABD'ye karşı aynı noktadayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya geldi. Albayrak ve Le Maire'nin basın toplantısı düzenledi.
Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire'den açıklamalar;
* Ticari ve ekonomik ilişkiler ağırlıktaydı. ABD'nin haksız yaptırımları gündemdeydi. Hem Türkiye hem de Avrupa devletlerine yapmış olduğu...
* Türkiye'deki durumun istikrara kavuşması Avrupa ve Türkiye'deki herkesin çıkarına.
*Türkiye'nin mümkün olan her türlü araçla yapısal reformlara devam etmesi hayati önemde.
* Bu yüzden Fransa ve Türkiye görüşmeleri çok önemli bir görüşmeydi.
Berat Albayrak'tan açıklamalar;
*ABD'nin yaptırım kararları bölgesel istikrara vereceği zararla terörün mülteci krizinin de beslendiği kaotik problemlere de katkı sağlar. Fransa ile iki müttefik ülke olarak ortak hareket etme kararı aldık.
*ABD tarafından atılan adımlar ABD'nin itibarını sarstığı gibi müttefikler nezdinde de kendisini yalnızlaştırıyor.
*Dolar küresel ticarette güvenilir enstrüman olma özelliğini kaybediyor. Dünya ortak akılla ilerlemekten başka çare görmüyor.
*DTÖ kurallarına aykırı şekilde Türkiye ve AB'ye uygulanan kararlara karşı Fransa ile ortak hareket etmeyi de konuştuk.
"İRAN KONUSNUDA FRANSA İLE AYNI NOKTADAYIZ"
*İran konusunu da görüşmede ele aldık. Türkiye olarak Fransa ile aynı pozisyondayız. İran konusunda ABD'nin tek taraflı kararlarına karşı Fransa ile ortak hareket etme noktasında kararlar aldık.