Cumartesi Anneleri: Meydanları terk etmeyeceğiz

Kayıpları için adalet beklentilerini bir kez daha yineleyen Cumartesi Anneleri, saldırıların amacına ulaşamayacağını belirterek, meydanları terk etmeyeceklerini ilan ettiler.

1995’ten bu yana gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı'nda buluşan Cumartesi Anneleri'nin 2 gün önce yapılan 700’üncü oturumuna izin verilmemiş, polis eyleme desteğe gelenlere ve annelere sert şekilde müdahale etmişti.

Soylu'dan Cumartesi Anneleri'yle ilgili skandal açıklama

Buluşma yeri olan Taksim’deki Galatasaray Meydanı’na gitmek isteyenlere plastik mermi, biber gazı ve copla müdahale eden polis, aralarında kayıp ailelerinin de bulunduğu 47 kişiyi işkenceyle gözaltına almıştı.

“Kayıpların akıbeti açıklansın, fail ve sorumluları yargılansın” talebiyle düzenlenen eylemin 700. haftasında yaşanan polis saldırısında üye ve yöneticileri de darp edilerek gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği ( İHD), gözaltı esnasında kolluk güçlerinin müdahalesiyle ilgili gelişmeleri aktarmak üzere bugün bir basın açıklaması düzenledi.

Ortak basın açıklamasının ardından söz alan, 32 yıldır kayıp olan Cemil Kırbayır'ın abisi Mikail Kırbayır “Biz kimsenin himayesi altında hareket etmiyoruz. Biz irademizi ve cesaretimizi haklılığımızdan alıyoruz. Bu yüzden bizleri meydanlardan gönderemeyeceksiniz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan, kayıplardan Hayrettin Eren'in kız kardeşi ise şunları söyledi: “Bizim ne topumuz, ne tüfeğimiz, ne silahımız var. Bizim sözümüz var, bizim devletten alacağımız var. Biz adalet istedik; hak, hukuk istedik. Ailemle birlikte 38 yıldır adalet arıyoruz. Cumartesi Anneleri'ne "anneliği istismar ediyorlar" diyorlar. Emine anne Hasan Ocak'ı çukurdan çıkardı, Hayrettin Eren'in 5 tanığı var. Hangi istismardan bahsediyorsunuz? Bizi sizin gazınız, topunuz, tüfeğiniz susturamaz.”

'ANCAK YARGILANDIĞINIZDA O MEYDANI TERK EDERİZ!...'

Toplantıda konuşan bir diğer kayıp yakını ise şunları söyledi: “Biz Cumartesi İnsanları olarak keyfimizden Galatasaray Meydanı'nda oturmuyoruz. Bizim orada oturmamıza sebep olan devlettir. 700. haftada yasal haklar çiğnendi, yasa yok artık. Geçtiğimiz cumartesi günü çok umutlandım. Meydana bize desteğe gelen kitlenin ısrarı beni çok umutlandırdı. Bize bunları yaşatanları direnişi büyüterek halk yargılayacak. Siz yargılandığınız zaman biz kendimiz o meydandan kalkarız, siz bizi kaldıramazsınız.”