CHP'den ekonomi hamlesi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Faik Öztrak ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, CHP Kriz Masası'nın yarın toplanacağını belirtti.

Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Berberoğlu)Dokunulmazlık milletvekiline bir ayrıcalık değildir.

Meclisimizin adaletin ölümüne engel olma zamanı geldi.

Dün Ahlat'a Saray yapma kararı aldılar. Bu kadar paranız varsa neden emeklinin yüzünü güldürmediniz?

(Cumartesi Anneleri) Bakan (Süleyman Soylu) terör örgütü mü görmek istiyor. "Öcalan bölgenin durumunu daha iyi anlıyor" "PKK terör örgütü değildir". İçişleri Bakanı'na tavsiyem bunları söyleyenleri bulsun.

Fiyat artışları pompaya ve tüketiciye yansımaya başladı.

Türkiye'yi batırırken ezan, bayrak, din, vatan düşündünüz mü?

Dolar 6 TL oldu ama doları tuttuk diye seviniyorlar.

Tedbirler saydam olmazsa bir anlamı olmaz. Önceliğimiz güveni sağlamak olmalı.

( Af sorusunu gündemine aldınız mı sorusu) Henüz almadık. Henüz ortada somut bir teklif yok. Bütün detayları görmek istiyoruz.

(Cumartesi Anneleri sorusu) Herkesi terör örgütü üyesi olmakla suçlamak son derece yanlış bir tutumdur.

(Kurultay tartışmaları) Gündemimizde yok.

Biliyorsunuz ekonomik krizle ilgili kriz masası kurmuştuk. Yarın kriz masasını toplayacağız. Ekonomide neler yapılabilir bunları konuşacağız.

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