AKP 13. yüzyıla döndü: Kayı Boyu temalı düğün

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta 1071 metrekare alana sahip bir "otağ merkezi" yapılacağını açıklarken eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise oğlunun düğününü 13'üncü yüzyıl şartlarında oluşturulacak "Kayı Boyu ovasında" yapma kararı aldı.

Gülşah İstif ile Muhammed Akdağ’ın davetiyesinde düğünün ovada, çadırlar kurularak oluşturulan bir alanda yapılacağı belirtildi. Düğünde ayrıca at binilip, ok atılacağı ve isteyen konukların “dönem kıyafeti” giyebileceği ifade edildi.

"Dönem kıyafeti giyebilirsiniz"

8 Eylül’de Çayırova’da yapılacak düğün için konuklara gönderilen davetiydde düğünün “oba temalı” olacağı ve davetlilerin rahat kıyafetlerle düğüne gelmesi tavsiye edildi. “13’üncü yüzyılda” geçecek düğünün yapılacağı çayırda çeşitli şenliklerin düzenleneceği belirtilirken davetiyede ayrıca, “Çadırlarda yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. Arzu eden misafirlerimiz döneme uygun kıyafetlerle de katılabilirler” ifadelerine yer verildi.