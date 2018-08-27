Ahmet Şık'tan Soylu'ya 'Cumartesi Anneleri' yanıtı

“Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin"” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan yanıt geldi.

Soylu'dan Cumartesi Anneleri'yle ilgili skandal açıklama

Cumartesi Anneleri'nin yasaklanan 700. hafta eylemi ile ilgili tartışma devam ediyor.

Cumartesi Anneleri 'nin önceki gün Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasının yasaklanmasına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin" dedi.

Eyleme katılan Ahmet Şık da Soylu’nun bu sözlerine sosyal medya hesabı Twitter’dan şu ifadelerle cevap verdi:

"Zalimlik ve savunuculuğunu yapmak konusunda tutarlı olup ilkeler söz konusu olduğunda dünü ile bugünü arasındaki uçurumu menfaatleriyle doldurmaya çalışan naylon kahramanlara da bu ülke teslim olmadı."