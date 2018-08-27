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27 Ağustos 2018 12:00
Erdoğan'ın İran ziyaretinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran zirvesi için 7 Eylül'de Tahran'a gidiyor.
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7 Eylül'de İran'a gidecek olan Erdoğan, Tahran'da Rusya ve İran liderleriyle görüşecek.
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