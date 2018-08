'Erdoğan halkla dalga geçiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ülke ekonomik krizin eşiğinde adeta uçuruma yuvarlanırken, milyonlarca insan açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşarken Ahlat’a yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yaptırmak halkla dalga geçmekten başka bir şey değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen ‘’Anadolu’nun Fethi 1071 Malazgirt’’ etkinliğinde yaptığı konuşmada Ahlat’ta 5 dönüm üzerinde yeni bir sarayın inşasına başlanacağını açıkladı. Daha önce yaptırdığı 1000 odalık kaçak sarayı ‘itibardan tasarruf olmaz’ diye savunan Erdoğan sonrasında da Rus çarlarına özenerek Marmaris Okluk Koyu'nda da kendisi için yazlık saray inşaatına başlamıştı.

CUMHURBAŞKANI HALKIN GERÇEKLERİNDEN ÇOK UZAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis'in Ahlat ilçesine '1071 metrekare oturma alanlı, 5 dönüm bahçeli' yeni bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edileceklerini söylemesini eleştirdi. Ağbaba, cumhur açlıkla savaşırken, cumhurbaşkanı kendisine yeni saraylar yaptırmak peşinde.Millet boyasız, sıvasız evlerde kışa hazırlanırken, cumhurbaşkanı ‘Otak’ derdinde. Halkın gerçeklerinden bu kadar uzak bir cumhurbaşkanını Türkiye ilk kez görüyor” dedi.

BİTMEK TÜKENMEK BİLMEZ SARAY HEVESİ

Ağbaba, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sarayları yetmemiş olacak ki bu sefer de Osmanlı padişahlarına özenerek ülkenin her yerine kendisine ait Otak kurma hevesine girmiştir. Erdoğan’ın bitmez tükenmez saray hevesi, ülkenin çalışanlarına ek vergi olarak geri dönüyor.Cumhurbaşkanının şu an ikamet ettiği Kaçak Saray’ın 1 dakikalık maliyeti 1 kişilik asgari ücrete bedel iken, yeni saraylarla bu maliyetlerin artacağı ve emekçilere yeni yükler getireceği bir gerçek. Ülke ekonomik krizin eşiğinde adeta uçuruma yuvarlanırken, milyonlarca çalışan açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşarken,çocuk işçiliği yaşı 10’a kadar düşmüşken, işsizlik verileri her geçen gün artarken cumhurbaşkanının Ahlat’a yeni saray yapma hevesine düşmesi milyonlarca yoksulun ve işsiz yurttaşın aklı ile adeta dalga geçmekten başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

HALKTAN FEDAKARLIK İSTEYENLER NE ZAMAN FEDAKARLIK YAPACAK?

Cumhurbaşkanının gündemi ile halkın gündemi bir türlü uyuşmuyor diyen Ağbaba, “Cumhurbaşkanı tıpkı padişahlar gibi saraylarda yaşayarak ülkenin gerçek gündemlerini görmezlikten gelmektedir. Her defasında milli duruştan ve milli kimlikten bahsederek ülkedeki milyonlarca yurttaştan fedakarlık yapmasını isteyenlerin bu fedakarlığı kendilerinin yapmamaları düşündürücüdür. Ülke ağır bir ekonomik durgunluk yaşarken ve her defasında israfa karşı önlem alınması gerektiği belirtilirken ülkeyi yönetenlerin harcamalarına yönelik bir önlem alınmaması kabul edilemez. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin bedelini yine ülkenin çalışanları ve yoksulları öderken, milli birlik ve beraberlik söylemleri inandırıcılıktan uzaktır. Ülkemizin ihtiyacı olan yeni sarayların inşaası değil,işsizliğin önlenmesi ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını gerektiren adımların atılmasıdır.”dedi.