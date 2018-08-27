CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, TBMM Başkan Vekili Ankara Milletvekili Levent Gök eşlik etti.
27 Ağustos 2018 11:48
Kılıçdaroğlu, şehit cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Teğmen Celal Dağlı'nın cenaze törenine katıldı
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