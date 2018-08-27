CHP'li Polat, İzmir'in sorunlarını Meclis'e taşıdı

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in ilçeleri ve kırsal kesimlerinde yaşanan ekonomik ve sosyal dengesizlikleri TBMM gündemine taşıdı. İzmir’in ilçelerinde sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşandığına değinen Polat, “İzmir yılda ne kadar göç almaktadır?” diye sordu. İzmir’de hasta başına düşen doktor ve yatak sayısının açıklanmasını isteyen Polat, öğretmeni bulunmayan mahalle ve okulun olup olmadığını sordu. Polat, “İzmir’in ilçelerinde sanayi, turizm, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar var mıdır?” sorusunu yöneltti.

En önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden biri olan İzmir’in ilçelerinde sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşandığına değinen Polat, “İzmir yılda ne kadar göç almaktadır?” diye sordu.

İzmir’de hasta başına düşen doktor ve yatak sayısının açıklanmasını isteyen Polat, öğretmeni bulunmayan mahalle ve okulun olup olmadığını sordu. Polat, “İzmir’in ilçelerinde sanayi, turizm, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar var mıdır?” sorusunu yöneltti.

“MERKEZ İLE İLÇELER ARASINDA DENGESİZLİKLER ARTIYOR”

CHP’li Polat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, sanayi, turizm ve tarım kenti olan İzmir’in, Türkiye’nin en fazla göç alan illeri arasında yer aldığını anımsattı. Yoğun göç nedeniyle kentte yoğun biçimde alt ve üst yapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Polat, “İzmir’in merkezi ile ilçe ve kırsal kesim arasında yaşanan ekonomik ve sosyal dengesizlikler dikkat çekmekte ve her geçen yıl daha da artmaktadır. Bereketli toprakları, uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve biyoçeşitliliği ile ülkemizin en önemli tarım ve gıda sanayi merkezlerinden olan İzmir’in ilçelerinde sağlık ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşanmaktadır” dedi.

“İZMİR’E KAÇ KİŞİ GÖÇ EDİYOR?”

İzmir’in yılda ne kadar göç aldığını ve göç eden kişilerin hangi illerden geldiğini soran Polat, göz nedeniyle ne kadar alt ve üst yapı yatırımına ihtiyaç duyulduğunun ve bunun ne kadarının karşılandığının açıklanmasını istedi. Polat, İzmir’de hasta başına düşen doktor ve yatak sayısının hangi düzeyde olduğunu sorarak, uzman doktor bulunmayan branşların olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

ÖĞRETMENİ BULUNMAYAN MAHALLE VE OKUL VAR MI?

Kaç okulda ikili öğrenim yapıldığını, derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısının kaç olduğunu soran CHP’li Polat, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Öğretmeni bulunmayan mahalle ve okul var mıdır?

-İzmir’in ilçelerinde 2002 yılından bu yana temeli atılan, yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, hastane, sağlık ocağı, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı sayısı kaçtır? Bu projelerin önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle durumu nedir?

-İnternet erişimi bulunmayan mahalle ve okul var mıdır? Varsa bunlar hangi ilçelere bağlı hangi mahalle ve okullardır?

-İzmir ve ilçelerinde işsizlik oranı konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Varsa bu hangi biçimdedir?

-İzmir’in ilçelerinde kurulması planlanan organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi siteleri var mıdır? Varsa bunlar nerelerde ve ne zaman kurulacaktır?

-İzmir’in ilçelerinde sanayi, turizm, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar var mıdır?”