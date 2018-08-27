Adalar eski CHP'li Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı

Eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, adalarda plaj işletmeciliği yaptığı söylenen bir kişi tarafından darp edilerek hastanelik oldu.

Dün Akşam saatlerinde CHP’li meclis üyesi Nurhan Çetinkaya ile birlikte akşam yemeğini Kınalıada’da bir restoranda yiyerek sohbet ettikten sonra, gemiye binmek için limana doğru ilerleyen Eski CHP 'li Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’na, isminin Hakan Bozbıyık olduğu ifade edilen plaj işletmecisi bir kişi tarafından yumruk atıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Yediği yumruğun etkisi ile yere düşen ve kafasını da çarpan Mustafa Farsakoğlu’na, düştükten sonra da tekme atıldığı iddia edildi.

Olay sırasında Eski Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’nun yanında bulunduğunu söyleyen Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Nurhan Çetinkaya, “Neye uğradığımı şaşırdım ve yerde kanlar içinde yattığını görünce şoka girdim. Neye uğradığımı şaşırdım. Aldığı darbeyle birlikte yere düştü ve düşmenin etkisiyle de kafasını çarptı. Çevredekilerinde yardımıyla ambulansı ve emniyeti aradık. Çok üzgünüm” dedi.