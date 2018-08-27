CHP'den seçim açıklaması: Sürprizler olabilir!

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adaylar arasında “sürpriz” isimlerin olabileceği mesajını verirken, tüm bölgelerde anket yaptırılacağını kaydetti.

CHP’nin seçim çalışmalarını bayram tatili sonrası hızlandıracağı, belediye başkan adaylarını ekimden itibaren kademeli olarak açıklayacağı bildirildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adaylar arasında “sürpriz” isimlerin olabileceği mesajını verirken, “Bizim için iyi hizmet verecek ve halkta karşılığı olan isimler olmaları önemli” dedi. 24 Haziran seçimlerinin ardından partide bir moral bozukluğu yaşandığını belirten Torun, “Bu moral bozukluğunu süratle atlatacağız” dedi.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

24 Haziran seçimlerinden oy oranını yaklaşık üç puan düşürerek çıkan CHP, seçimlerin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılması üzerine yerel seçim çalışmalarına odaklandı. Torun’un başkanlığındaki “hazırlık grubu” yerel seçim bildirgesi üzerindeki çalışmalarında son aşamaya geldi. Çalışmanın kısa süre içinde yapılacak belediye başkanları toplantısında son şeklini alacağı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. CHP’nin bildirgesinde, “güçlü yerel yönetim” vurgusuyla belediyelerin yetkilerinin artırılacağı bir modeli seçmene önereceği öğrenildi. CHP’nin öncelikle mevcut belediyelere yönelik çalışmalarına ağırlık verdiği, az oy farkla kaybedilen ya da kazanılan belediyeler ile açık ara kaybedilen yönetimler için toplamda dört başlıkta çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre Torun, bayram tatilinin ardından ağırlık vereceklerini söylediği yerel seçim çalışmalarını Milliyet’e anlattı. Yerel seçim bildirgesi taslağının hazırlandığını söyleyen Torun, “Çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ekim ayından itibaren adaylarımızı açıklamaya başlarız. Halk tarafından kabul gören, başarılı bir yönetim sergileyen mevcut belediye başkanlarımızdan yola devam edeceklerimizi açıklayacağız” dedi. Torun diğer adayların da kademeli olarak açıklanacağını söyledi.

‘ANKET YAPTIRACAĞIZ’

Torun, belediye başkan adaylarının hangi yöntemle belirleneceği konusunda, “Bütün yöntemleri mutlaka uygulayacağız. Önseçim de merkez yoklaması da temayül yoklaması da olacak. Tüm bölgelerde anket yaptıracağız. Anketlere bayram tatilinin ardından başlayacağız. Parti örgütümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun adayları belirleyeceğiz” dedi.

‘SÜRPRİZLER DE OLABİLİR’

Yerel seçim kampanyasında hangi stratejinin benimseneceğine ilişkin olarak Torun, “Kampanyamızda artık ‘halkçı çözüm’ ile çözüm üreten belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Bütün seçim bölgelerinde mutlaka ranta değil halka dayalı çözüm önereceğiz. AKP belediyeciliği artık bitti. Biz, sosyal demokrat ‘çözüm belediyeciliğini’ ortaya koyacağız” dedi. Torun, “Adaylar arasında parti dışından şaşırtan isimler olacak mı?” sorusuna, “Sürpriz isimler olabilir. Bizim için iyi hizmet verecek ve halkta karşılığı olan isimler olmaları önemli” dedi.

Torun, bazı milletvekillerinin de aday adayları arasında bulunduğunun hatırlatılması üzerine, “Herkesin aday adayı olmaya hakkı var. Ama benim aday adaylarına tavsiyem şu; bu işin karar vericisi vatandaştır. Aday olacak kişinin önce halkta karşılığı olmalı. Mutlaka parti örgütünde desteği olmalı. Seçim bölgesi için de projeleri olmalı” ifadelerini kullandı.

Seyit Torun, sosyal demokrat belediyeciliğin kendini ispat ettiğini belirterek, “Elbette genel seçim ile Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının getirdiği bir moral bozukluğu var. Biz bu moral bozukluğunu süratle atlatacağız. Kısa sürede 1396 belediyede iddialı konuma geleceğiz. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirleri alarak önemli bir başarı elde edeceğiz” dedi.

‘TUTARLILIK YOK’

Torun, erken yerel seçim tartışmalarına ilişkin olarak, “Bir bakan ‘erken yapalım’ derken, diğeri ‘zamanında yapalım’ diyor. Erdoğan da ‘zamanında yapılacak’ diyor. Bir tutarlılıkları yok. Biz seçimlerin zamanında yapılacağını düşünüyoruz. Erken seçim yapılmasına karşıyız” dedi.