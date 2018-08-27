CHP Gençlik Kolları: Odayı topladık, kenti de toplarız!

CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz “Gençler sadece gençlikle ilgili fikirleriyle değil memleketin tüm sorunlarına dair bir irade ortaya koyabilmeliler” diyor.

CHP Gençlik Kolları, 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için çalışmaya başladı.Gençlerin siyaset sahnesinde daha aktif rol almasını amaçlayan gençler, ‘Kentlere Hazırız’ sloganıyla kampanya başlattı. Eylül ayı içerisinde İstanbul’da gençlerin katılımıyla bir kamp düzenleyecek olan gençler, burada kararlaştırılacak konuları yerel yönetimlere aday olanların imzalarına açacak.

Kentler için gençlerin proje üretmeye başladığını söyleyen Yılmaz, “İstanbul’da kapalı bir grup çalışması yapacağız eylül ayı içerisinde. Gençlerin mahalli idarelerle ilgili neler beklediğine dair bir çalışma olacak bu. Kampta genç arkadaşlarımızın yerel seçimlere dair fikirlerini alıp onu bütünlüklü bir şekilde aday adaylarına taşıyacağız. Bu maddeleri sözleşme şeklinde aday adaylarının imzalarına açıp imzalamalarını isteyeceğiz” dedi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın söyleşisi şöyle:

‘YAŞLILARI EMEKLİ EDELİM, GENÇLER YÖNETSİN’

Gençlerin mahalli idarelerde daha aktif rol almasına yönelik çalıştıklarını söyleyen CHP Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz, “Sadece CHP adına değil memleketin tüm gençleri adına bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” dedi. CHP’li gençler, “Yaşlıları emekli edelim, gençler yönetsin”, “Odayı topladık anne, kenti de toplarız” sloganlarıyla yola çıktılar. TÜİK verilerini incelediklerinde gençlerin temsil edilmediği sonucuyla bir kez daha yüzleştiklerini belirten Yılmaz, “CHP Gençlik Kolları olarak hem CHP’li gençlerin temsiliyetini hem de partili olmayan gençlerin temsiliyetini arttırmak için böyle bir kampanya başlattık” diye konuştu.



Gençlerin kent yönetimlerinde aktif görev almak için yeterli bilgi birikiminin olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle devam etti: “30 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Dinçer 30 yaşında Ankara’yı yönettiyse bugünün yeni kuşağı da bunu yapabilir. Türkiye’de yerel yönetimlerde 20 bin kadar meclis üyesi var. Bunların çok az bir kısmı genç ve sayıları yüzde 4’lere tekabül ediyor. Bunun yukarıya çekilmesi noktasında da elimizden geleni yapacağız. Sadece CHP adına değil memleketin tüm gençleri adına bunun bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz.”

‘GENÇLERİ MERKEZE ALMAYAN PARTİ İKTİDARA GELEMEZ’

Siyaset sahnesinde gençlere söz hakkının sadece gençlikle ilgili konularla sınırlı tutulduğunu belirten Yılmaz son olarak şöyle konuştu: “Gençler sadece gençlikle alakalı meselelerde konuşmalılar bakışının çok yanlış olduğunu düşünüyoruz ve bunu tamamıyla reddediyoruz. Siyasetin odağına, ana hattına gençleri almayan hiçbir siyasi partinin, biz de dahil, iktidara gelemeyeceğini düşünüyoruz. Gençler sadece gençlikle ilgili fikirleri değil memleketin tüm sorunlarına dair bir irade ortaya koyabilmeliler. Bu noktada da yerel seçimlerin bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Gençler gelsinler katılsınlar ve kentleri beraber yönetelim.”