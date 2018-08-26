CHP bayrağına polis müdahalesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu.

'Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır'

CHP bayrağı dağıtmak istedi

Öte yandan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi ise yoğun güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı çevresinde yurttaşların toplandığı sırada bir kişi, Türk Bayrakları sallayan vatandaşların arasına girerek elindeki CHP bayraklarını dağıtmak istedi. Ancak polis hemen müdahalede bulundu. CHP bayrakları dağıtmak isteyen kişiyi tören alanından uzaklaştırdı.