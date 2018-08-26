Bahçeli: Düşmandan kaçmayız dövizden korkmayız

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt zaferi İstanbul’un fethinin mutlak bir habercisi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt’te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu’da parlak bir istikbal kazandık.

Bahçeli döviz konusuna da değinerek; “Düşmandan kaçmayız dövizden korkmayız. Taarruz ruhu Türk milletinin sinesinde kor gibi yanmaktadır. Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır" dedi.