MHP'nin af teklifinde yeni gelişme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı.

Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi.

Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında TBMM'ye sunmayı planlıyor.