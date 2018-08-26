Akit yazarından skandal Cumartesi Anneleri yazısı!

AKP'ye yakınlığıyla ve gerici haberleriyle bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için 700. kez İstanbul Galatasaray Meydanı’nda toplanan ve polis saldırısına maruz kalan Cumartesi Anneleri'ne ilişkin skandal bir yazı kaleme aldı.

AKP'li yazar Cumartesi Anneleri'nin AKP'li yöneticilere 'sabah akşam dua etmeleri' gerektiğini savundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu bugün yayımlanan "Cumartesi Anneleri, AK Parti’den ne istiyorsunuz?" başlıklı yazısında Cumartesi Anneleri'ni Erbakan'a teşekkür etmeye davet ederek şunları yazdı:

"Bu yolda yapılanları da, Cumartesi Anneleri’nin takdir etmesi lazım.. Ne gibi? Şunun gibi: Necmettin Erbakan Hoca’nın başbakanlığı dönemi ile birlikte, malum karanlık dönemin kapandığı gerçeğini kabul edip, “Cumartesi Anneleri olarak, bizim aramıza yeni anneler eklenmedi..

Bu sebeple, Erbakan Hoca’mıza ve onun ekibine teşekkür ederiz” demeleri gerekir..

Daha başka? “Cumartesi Anneleri”nin çıkışına sebep olan 1980 darbesindeki kaybolan gençlerin birinci derece sorumlusu Kenan Evren ve darbeci arkadaşlarının yargılanması için cesur adımı atan Tayyip Erdoğan ve yönetimine teşekkür edilmesi lazım..

Öyle ya.. Madem ki, Cumartesi Anneleri’nin varlık sebebi, en başta 1980 darbesinde kaybolan gençler, işkencede ölen insanlardır... 1980 darbesinin failleri de, madem ki Kenan Evren ve arkadaşlarıdır.. O halde.. Bu darbecilerin yargılanmaları, Cumartesi Anneleri için, çocuklarını geri getirmese de.. “Kimsenin yaptığı, yanına kar kalmadı” rahatlaması için bir zorunluluktur.. Bu tablo karşısında."