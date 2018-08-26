Of kaymakamının makam odasının maliyeti belli oldu

Sosyal medyada büyük tartışma yaratan makam odası için 41 bin lira harcanmış.

Trabzon Of Kaymakamı Eyüp Fırat'ın görkemli makam odası sosyal medyada tepki çekmişti. Yeni makam odasının yer aldığı Hükümet Konağı'nın önceki kaymakam döneminde ihale edildiği ve mobilyaların 41 bin liraya yapıldığı ortaya çıktı.

Of Kaymakamlığı geçtiğimiz mayıs ayında yeni yapılan Hükümet Konağı'na taşındı. Hükümet konağında kaymakam için yapılan yeni makam odası ise dekorasyonu ile dikkat çekti. Altın rengi varaklı koltukların bulunduğu makam odası sosyal medyada da tepki çekti.

Kaymakam Eyüp Fırat'ın makam odasında çekilen fotoğrafını paylaşan vatandaşlar durumu eleştirdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Hükümet Konağı'nın ihalesi görevdeki Kaymakam Eyüp Fırat'tan önce yapıldı. Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni yapılan hükümet konağının içerisindeki makam odası 41 bin liraya mal oldu. Odadaki koltuk ve masalar yerel bir marangoz ustasına yaptırıldı. Yetkililer, görüntülerle kaymakamlık aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu. 1 Aralık 2016'da Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Of Kaymakamı Eren Arslan Muğla Milas Kaymakamlığına atanırken Of Kaymakamlığı ’na Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat atanmıştı.