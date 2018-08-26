Cumartesi Anneleri'ne yapılan zulme muhalefetten ortak tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri’nin 700. haftaya ulaşan eyleminde yaşanan polis müdahalesine sert tepki gösterdi.

Gazeteci Baki Özilhan’ın cenaze töreninin ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Haberi duyduğumda derin bir üzüntü yaşadım. 700 haftadır anneler çocuklarının kayıp mezarını istiyor. Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi? Anneler diyor ki mezarını bulun bari kemiklerini bulun, mezarının başında bir fatiha okuyayım bir çiçek koyayım. Başbakanlık döneminde Erdoğan’la da görüştüler verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Şimdi bu anneleri anlamak lazım. Anneleri anlamayan bir evlat olabilir mi? Anneler için evladın ne kadar kıymetli olduğunu bütün evlatlar bilir. Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek... İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunlarda” dedi.

‘Bu kadar kötü yönetilemez’

Kılıçdaroğlu, “O annelerin çocuklarını kim katletti biz onları anlamak zorundayız. Özrünüz kabahatinizden büyük, bir de o annelerin üstünde baskı kuruyorsunuz dağıtmaya çalışıyorsunuz. Bu annelerin hiçbiri hiçkimsenin canını incitmedi, kimseye bir fiske bile vurmadı. Çünkü bunlar anne, bunların haklı talepleri var. Devlet adaleti sağlamak için vardır. Anneler adalet istiyor, ‘bizim çocuklarımızı kim öldürdü’ diye soruyorlar. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz. Bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Dikta yönetimlerinde ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna bir dikta yönetimi var demiyoruz. Bütün bu olaylar emin olun bütün dünyanın gözünde Türkiye’nin itibarını sarsıyor” diye konuştu.

Muhalefet tepkili

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Annelerin gözyaşı dinecek diye yola çıkanlar, yıllardır çocuklarını arayan annelere saldırıyor. 700 haftalık barışçıl eyleme bile tahammül edemeyen AKP’nin yeri benzerleri gibi tarihin çöp sepeti olacak. O gün geldiğinde bugünleri kimse savunamayacak.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: Berfo Ana’ya verilen söz unutuldu. Sorunu çözmek yerine buluşmaya gazla müdahale etmek dönemin ruhuna çok uydu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Ayaklarının altında cennet olan analara cehennemi yaşatıyorsunuz. Gaz sıktınız, plastik mermi attınız ve şimdi de gözaltına alıyorsunuz. Unutmayın ki hiçbir mermi bir ananın tek bir damla gözyaşından daha kuvvetli ve ağır değil.

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş: 700 haftadır kaç iktidar değişti, kaç Cumhurbaşkanı, kaç bakan, kaç milletvekili geldi gitti, isimleri bile hatırlanmıyor. Biz buradayız, yine burada olacağız.

CHP Meclis Başkanvekili Levent Gök: Cumartesi Anneleri’ne bugün yapılan saldırı vahimdir. Çocuklarının acısıyla yanan bu ailelere destek olmak gerekirken, onlara saldırı talimatını verenler insanlık adına mutlaka hesap vermelidir.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: 23 yıl önce zorla kaybedilen oğlu Hasan Ocak’ın akıbeti için Galatasaray Meydanı’nda barışçıl oturma eylemini başlatan Emine Ocak, bugün (dün) bu zalim uygulamaya maruz kaldı. Bu fotoğraf bizim hafızamızdan, sizin sabıkanızdan silinmeyecek.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger: IŞİD’in İstanbul’un göbeğindeki cihat törenine müdahale etmeyenler, çocukları için adalet ve kemiklerini arayan analara biber gazı sıkıyor, darp ediyor. Aslında korkunuz, cesaretleri ve bu cesaretin buluşma ihtimali.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: Çocuklarının kemiklerini arayan bir anneye sıktığınız gaz, vurduğunuz jop, canını yakar mı sanıyorsunuz?

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay: Dünden bugüne iktidar ve evlatları için direnen anneler... Zulüm aynı, direniş daima...

SP İSTANBUL Milletvekili CİHANGİR İSLAM: (Sosyal medyada Emine Ocak’ın fotoğrafını paylaştı) İki yüzlüsünüz! Kendi cehenneminize odun oluyorsunuz! Bu ana sizden ihale, para, makam istemiyor. Oğlunun cenazesini istiyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: 700 haftadır Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri’ni ve onlara destek verenlerin gözaltına alınmasının tek gerekçesi korkuları...