Yeni sistemle birlikte Meclis'te sorulara yanıt verilmedi

Yeni sisteme geçildiğinden beri Meclis’e sunulan tek bir soru önergesine bile yanıt verilmedi.

Mahmut Lıcalı/ Cumhuriyet- Başkanlık sisteminin hayata geçmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, milletvekillerinin yemin ederek görev başladığı 7 Temmuz’dan beri verilen yaklaşık 500 yazılı soru önergesinden birine bile henüz yanıt verilmedi.

TBMM’nin çok daha etkin olacağı ve güçlendirileceği vaadiyle 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen başkanlık sistemi, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaklaşık 2 aydır resmen Türkiye’nin yeni yönetim modeli olarak uygulanıyor. Başkanlık sisteminde TBMM ’nin hükümeti denetleme araçlarının başında gelen soru önergelerinden sözlü olanları uygulamadan kaldırıldı. Muhalefet yalnızca yazılı soru önergeleri aracılığıyla yeni sistemde ilgili bakan ve Cumhurbaşkanı yardımcısına soru yöneltebiliyor. 27. yasama döneminin 7 Temmuz’da milletvekili yemin töreniyle başlamasıyla birlikte muhalefet partilerinden yeni yönetim modeli kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenerek atanan 16 bakan ve bir Cumhurbaşkanı yardımcısına yönelik yüzlerce soru önergesi verildi.

İşlem bile yok

Muhalefetin, güncel konularla ilgili yönelttiği soru önergelerinin mevcut içtüzük hükümlerine göre TBMM’de Gelen Kâğıtlar listesinde yayımlanarak işleme alınması gerekirken, içinde bulunduğumuz ağustos ayının başına kadar bu süreç işletilmedi. Soru önergelerinin işleme alınmadığının kamuoyuna duyurulması üzerine önergeler işleme alındı.

TBMM’nin denetim yetkisinin fiilen yok sayılması anlamına gelen gelişmenin ardından yeni yönetim modelinde görev yapan bakanların da soru önergelerini önemsememesi dikkat çekti. TBMM’nin resmi verilerine göre yeni yönetim modelinde bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısına toplam 404 soru önergesi yöneltildi. Yasal olarak 15 gün içerisinde yanıtlanması gereken soru önergelerinden bugüne kadar birine bile yanıt verilmedi. Başka bir deyişle başkanlık sisteminde atanan bakanlar muhalefetin denetim hakkı kapsamında yönettiği tek bir soruyu bile yanıtlamadı.

Başkanlık sisteminde en çok soru yöneltilen isim 89 soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu.