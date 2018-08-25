25 Ağustos 2018 22:37

Özdağ’dan TSK’nın Atatürk’süz 30 Ağustos' videosuna tepki

Özdağ’dan TSK’nın Atatürk’süz 30 Ağustos' videosuna tepki
TSK, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı 6 seriden oluşan video hazırladı.
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TSK, Zafer Bayramı Haftası dolayısıyla haftanın anlam ve önemine ilişkin videolar hazırladı.

TSK, 6 seriden oluşan videoların ilkini bugün paylaştı.

TSK‘nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, “Büyük Zafere Adım Adım” başlığını taşıyor.

Tarihi görüntülerin yer aldığı 30 saniyelik videoda topçu ve süvari birliklerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadeleleri yer alıyor.

ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TSK’nın paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’nin Banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yer almamasına tepki gösterdi. Sosyal medya platformu Twitter hesabından eleştirisini dile getiren Özdağ, “Atatürk’süz Büyük Zafer öyle mi? Aferin size” ifadelerini kullandı.

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