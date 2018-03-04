Osman Baydemir'in hapis cezası bozuldu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e, 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önünde meydana gelen olaylarda, görevli polislere karşı 'hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını, hukuka aykırılıklar olabileceği gerekçesiyle bozdu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önündeki polislere 'hakaret' ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını çarptırıldı. Baydemir'in avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Serdar Çelebi, kararın yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen 9'uncu Ceza Dairesi, kararın bozularak, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. 9'uncu Ceza Dairesi'nin oybirliği ile aldığı kararda, Baydemir hakkında verilen hükümde hukuka aykırılıklar olabileceği ve yeniden yargılama yapılması gerektiği kanısına ulaşıldığından, davanın yeniden görülmesi gerektiği belirtildi.