Kılıçdaroğlu: İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman olması lazım

Kılıçdaroğlu, "Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek... İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski İletişim Koordinatörü Gazeteci Baki Özilhan’ın cenaze töreni sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumartesi Anneleri’nin, 700. oturma eylemine müdahale edilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Haberi duyduğumda derin bir üzüntü yaşadım. Bunlar anneler. 700 haftadır bu anneler çocuklarının mezarı nerede bunu istiyorlar. Bu anneler sayın Erdoğan’la da görüştüler. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı.

Bir anne için bundan daha haklı bir talep olabilir mi? Bu annelere baskı kurmak, biber gazıyla perişan etmek… İnsanda biraz vicdan, ahlak, iman bir parça olması lazım. Hiç birisi yok bunlarda. Son derece üzgünüm. Bu çocukları kim katletti devletin görevi bunları bulmak. Bulmuyorsunuz. Özrünüz kabahatinizden büyük. Devlet neden vardır? Adaleti sağlamak için. Bunlar da adalet istiyorlar.

Bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz. Bir dikta yönetiminde ancak buna benzer olur. Biz de boşuna demiyoruz dikta yönetimi var demiyoruz. Bu olaylar dünyanın gözünde Türkiye’nin itibarını sarsıyor” ifadelerini kullandı.