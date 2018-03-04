CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un annesi yaşamını yitirdi. Cenazenin pazartesi günü İstanbul'da ikindi namazının ardından Zincirlikuyu'da defnedileceği öğrenildi.
4 Mart 2018 10:57
CHP'li vekilin anne acısı
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt annesini kaybetti.
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