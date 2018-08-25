Oya Berberoğlu: Enis tecrit eylemini sürdürecek

15 aydır tecritte olan CHP milletvekili Enis Berberoğlu, eşi ve kızıyla bayramın son günü cezaevinde kucaklaştı. Oya Berberoğlu, eşinin adalete inancının kalmadığını, "Bundan sonra mücadelem siyasi olacak" dediğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Oya Berberoğlu özetle şunları kaydetti:

-Enis'in morali de sağlığı da iyi. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyor. Sağlık, mutluluk, barış, dayanışma, kardeşlik, adalet dolu nice günler, bayramlar diliyor. Görüşte bize peynirli sandviç hazırlamış, çayla beraber bayram kahvaltımızı yaptık, görüşmekten dolayı mutlu olduk. Ancak Enis'in adaletsizliğe, siyasetsizliğe karşı aldığı kendini ikinci tecrite sokma eylemi sürecek. Bizle bayramlaşması istisnaydı.

-İkinci kitabı bitti, üçüncüsünü yazmaya başlamış. Bu arada kendisi aynı zamanda iktisatçı olduğu için ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden nasıl çıkılacağına ve dış baskılar üzerine bir makale kaleme almış, önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

"MÜCADELEM SİYASİ OLACAK"

-24 Haziran seçiminden sonra üçüncü kez İstanbul milletvekili olan Enis'in anayasal hakkının tanınması için Yargıtay'a başvurulmuştu. Talep reddedilmişti, bu nedenle itiraz ettik. Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin önümüzdeki günlerde kararını açıklamasını bekliyorum.

-Bu vesileyle şunu söylemek isterim, Enis'in bunca hukuksuzluktan sonra adalete inancı kalmamış durumda. "Bundan sonra mücadelem siyasi olacak" dedi.

-Ben umudumu korumaya devam ediyorum. Umarım Yargıtay yaşadığımız bu haksızlığı düzeltir, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti için örnek teşkil edecek bir karara imza atar.