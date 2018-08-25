CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumartesi Anneleri'nin 700. gün etkinliğinde yapılan gözaltılarla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemi yasaklandı

Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

Gözaltında kaybedilen çocuklarını 699 haftadır yılmadan usanmadan arayan annelerin 700. etkinliği, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı keyfi bir kararla engellendi. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. AKP, kayıpların aranmasından neden korkuyor? Anaların sesini özgür bırakın...