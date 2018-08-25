CHP Gençlik Kolları'ndan kampanya: Hazırız

Önümüzdeki yıl Mart ayında yapılması planlanana ve erkene alınması tartışmaları da yapılan yerel genel seçimler CHP Gençlik Kolları'nı da hareketlendirdi.

Gençlik Kolları sosyal medyada 'Kentlere Hazırız, Yönetim de Biz de Varız' kampanyası başlattılar. Kampanyanın başlangıç aşamasında dijital nölüme ağırlık veren CHP Gençlik Kolları, Facebook, Twitter ve Instagram'da @kentlerehaziriz adında bir sayfayı dolaşıma soktular. Dolaşıma sokulan içerikler arasında AKP'li belediyeler ve yerel yönetimlerdeki saltanat hedeflenirken aynı zamanda gençlerin siyasete katılmalarının altı çiziliyor.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz kampanyaya ilişkin hedeflerini anlattı. Her belediyede en az memleketin yaş ortalaması oranında genci yönetime katmayı amaçladıklarını belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliklerinde Türkiye'nin gençleri olmalı. Zaten yenilenen son tüzüğümüzde de yüzde 20 oranında memleket gerçekliğine uygun düşen gençlik kotasını elde etmiştir. Kampanyada da bu verilerden yola çıkarak henüz 30 yaşında 'gençlik kollarımızdan' yetişen ve belediye başkanı olan Ali Dinçer'i öne çıkardık. Demek ki bu yapılabiliyor, demek ki gençlere daha çok yer vermek gerekiyor."

Kampanyanın önümüzdeki günlerde sosyal medyada sınırlı tutulmayıp kağıt çalışmalara dönüşmesi bekleniyor.