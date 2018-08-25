Yunanistan'a kaçan eski vekil hakkında yeni gelişme

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birlik'in Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçtiğini ve sığındığı Yunan güvenlik makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.



Daha sonra Yunanistan'ın Aleksandropolis (Dedeağaç) sınır kentine getirilen Birlik'in gözaltına alındığı ve Yunan Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verildiği ifade edilen haberde Leyla Birlik'in siyasi sığınma başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine, Mülteciler Komisyounu'nun karar vereceği belirtildi.



Birlik, "örgüt propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. Birlik 1 Ocak 2017'de yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.