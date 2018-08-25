'Dört maddede açıklıyorum: Abdullah Gül ve ihanet'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Abdullah Gül için 'ihanet etti' diyen Hamza Dağ'ı bir kez daha köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

DÖRT MADDEDE AÇIKLIYORUM: ABDULLAH GÜL VE İHANET

MADDE BİR: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Abdullah Gül için “Hareketimize ihanet etti” dedi, “vatan haini” demedi...

Bu ikisi farklı şeyler... “Vatan haini” falan deseydi çok büyük tepki gösterirdim.

Ahmet Hakan'dan Abdullah Gül yorumu: İhanet

MADDE İKİ: Eğer Abdullah Gül, AK Parti içinde kalarak Erdoğan’a karşı aday olsaydı parti içinde demokratik bir yarışa girmiş olurdu. İşte o zaman Gül’ün “ihanet” ile suçlanması çok ama çok yakışıksız ve ayıp kaçardı.

MADDE ÜÇ: Abdullah Gül, AK Parti karşıtlarının adayı olmayı düşündü... Sorun burada! Bu noktada AK Parti’nin bir yetkilisinin kendisini “partiye ihanet” ile suçlamasında bir sakınca görmüyorum.

MADDE DÖRT: Abdullah Gül, “Muhalefet ismim üzerinde birleşseydi aday olmayı düşünürdüm” açıklamasıyla AK Parti’den gelebilecek “ihanet” suçlamasına zemin hazırladı. O nedenle alınganlık göstermesine gerek yok.

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