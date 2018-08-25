Meclis yeni döneme hazır değil

24 Haziran seçimleriyle başkanlık sisteminin gerekli uyum yasaları ve düzenlemeleri yapılmadan hayata geçmesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Parlamenter sayısının 550’den 600’e çıkması dolayısıyla TBMM yerleşkesi içinde fiziki anlamda birçok sorun gündeme gelirken bui sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda genel kurul salonunda yer alan hükümet sırası kaldırıldı. Hükümet sırasının bulunduğu bölüm, yükseklik olarak salonda milletvekili sıralarının bulunduğu zeminle eşitlendi, salondaki uygun boşluklara da yeni sıra ve koltuklar konuldu. Milletvekili sayısının artışı nedeniyle yeni halkla ilişkiler binasında bazı odaların makam odasına dönüştürülmesine yönelik de çalışmalar yapıldı.

Bir yandan yeni sisteme uygun fiziki çalışmalar devam ederken; hukuki anlamda da başkanlık sistemiyle mevcut içtüzük hükümleri arasında pek çok çelişki bulunuyor. TBMM İçtüzüğü’nün yeni sisteme göre değiştirilmemesi nedeniyle Meclis tatile girmeden önce yapılan yasama işlemlerinde fiilen içtüzük aykırılıkları yaşanmıştı.

İçtüzük hükümlerine göre birleşimi yöneten TBMM Başkanı’nın yasanın görüşmelerine geçmeden önce hükümetin genel kurulda olup olmadığını sorması gerekiyor. Ancak yeni sistemde TBMM bünyesinde hükümetin bulunmaması bu hükmü geçersiz kılıyor. TBMM’ye her yıl eylül ya da Ekim aylarında gelen Irak/Suriye tezkeresi de bu yıl ilk kez yönetim modelinin değişmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilecek. Anayasaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi yetkisi TBMM’de bulunuyor. Bugüne kadar bu yetkinin sınırlı süreyle hükümete verilmesi için Bakanlar Kurulu kararıyla bu işlem yapılırken bu yıl hükümet adına Cumhurbaşkanlığı’nın tezkere göndermesi bekleniyor.