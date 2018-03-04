TBMM’de AKP muhalifi olan bazı sitelere getirilen yasakların ardından MHP’ye muhalif olan kimi sitelere de erişim engeli getirilmeye başlandı

Mahmut Lıcalı - Cumhuriyet - TBMM içinde bugüne kadar genelde AKP iktidarını eleştiren ve hükümete karşı muhalif yayın yapan bazı internet sitelerine getirilen erişim engeli; artık MHP’nin mevcut yönetimine muhalif olan bazı milliyetçi çizgideki internet sitelerini de kapsamaya başladı. 2019 seçimlerinde AKP ile MHP’nin yapacağı ittifak siyasetin en önemli gündem maddesini oluştururken, MHP muhalifi internet sitelerine getirilen yasak AKP ile MHP’nin sansürde de ittifak yaptığı yorumlarına neden oldu.

TBMM yerleşkesi içinde tüm milletvekilleri ve Meclis bürokratlarının kullandığı internete yapılan erişim engellemeleri bugüne kadar pek çok kez gündeme geldi. Cumhuriyet’in de aralarında olduğu bazı gazetelerin internet sitelerinin yanı sıra Alevi derneklerinin internet sitelerine de geçmişte TBMM içinde erişim engellemesi yapılmıştı. TBMM yerleşkesi içinde bugüne kadar erişim engellemesi yapılan internet sitelerini, genelde AKP iktidarına muhalif olan ve hükümeti eleştiren yayın yapanlar oluşturuyordu. AKP karşıtı olan bazı internet sitelerine yapılan engellemeler kamuoyunda zaman zaman gündeme gelirken, bu kez erişimi engellenen sitenin MHP muhalifi olması dikkat çekti.

MHP muhalifi siteye engelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Vedat Yenerer’in genel yayın yönetmeni olduğu ve MHP Genel Merkezi yönetimine muhalif haberler yapan “www.haberayyildiz. com” adresli internet sitesine TBMM içinde erişim engeli getirildi. Söz konusu internet sitesine Meclis yerleşkesi içinde erişmek isteyenlere “Türkiye Büyük Millet Meclisi Sınırlı Erişim!” uyarısı yapılırken; “Sayın kullanıcı, ulaşmak istediğiniz site güvenlik veritabanımızda yanlış kategoride ise erişimin açılması için Bilgi İşlem Başkanlığı’na bildirimde bulunmanız yeterlidir” ifadesi de yer alıyor.