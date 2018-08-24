Demirtaş: Neden umut forumları düzenlenmiyor?

HDP’nin tutuklu eski lideri Selahattin Demirtaş, kendisini ziyaret eden avukat Cihat Duman’a, “Neden umut forumları düzenlemiyor aydınlar” diye sordu

Yazar Ayşegül Tözeren, Vivet Kanetti, Belma Fırat ve avukat Cihat Duman ile Bilal Altan Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Avukat Duman, Demirtaş’ın “Neden umut forumları düzenlemiyor, aydınlar?” mesajını paylaştı.

Ziyareti kişisel Twitter hesabından duyuran Tözeren, “Vivet Kanetti, Belma Fırat, Cihat Duman ve Bilal Altan ile birlikte Edirne Cezaevi’ne gittik. Cihat Duman, Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş, görüşmesinde, ‘Neden umut forumları düzenlemiyor, aydınlar’ diye sormuş...” diye yazdı