'Seçimlerde en çok İnce çalışacak'

ŞEVKET YAMAN/MİLLİYET- CHP, bayram tatilinin ardından hem parti içi tartışmaların noktalanması hem de yerel seçimlere hazırlık sürecinin hızlandırılması için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. CHP’nin Parti Örgütü’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olağanüstü kurultay tartışmaları ve yerel seçime hazırlık sürecini Milliyet’e değerlendirdi. Salıcı, şunları kaydetti:

İlk adım iç tartışmalar

“Yol haritamızın birinci adımı bayramdan sonra parti içinde var olan tartışmaları tamamen sonuçlandırmak. İkinci adım ise yerel seçimler. Yerel seçime örgütümüzü motive etmek için örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bölge toplantıları başlatacağım. Hem mevcut, hem daha önce görev yapmış il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarını davet edip görüş alışverişinde bulunacağız. Parti yöneticilerimiz arasında imza verdi, vermedi ayrımı yapmayacağız. Artık aştık bunları. CHP’nin bütün birikimini, bütün insan kaynağını yerel seçime odaklamaya çalışıyoruz. Daha önceki milletvekillerimiz de davet edilecek. Diğer taraftan da 29 Ağustos’ta Parti Meclisi toplanacak ve seçim sonuçları değerlendirilecek. Bayram sonrasına kadar il ve ilçeler danışma kurullarını yapılmış olacak. Onun üzerinden 29 Ağustos’ta daha detaylı, aynı zamanlı bilimsel analizlerinde ışığında seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Çıkarmamız gereken sonuçlar neyse, örgütsel ve partinin bundan sonra sürece hazırlanması açısından sonuçları çıkartacağız ve gereken adımları atacağız.”

‘İmza veren de CHP’li’

Salıcı, 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları konusunda, şunları söyledi:

“İmza tartışmasını tamamen bitiriyoruz. CHP’de hiç kimsenin CHP’liliğini tartıştırmayız. İmza veren de vermeyen de CHP’li. CHP’de bir tartışma kültürü var. Biz kendi içimizde bazı konuları konuşur ve tartışırız. Bu CHP için zenginlik. Diğer siyasi partilerde bu yok, onun için garip karşılıyorlar. (Olağanüstü kurultay için imza verenlere) Herhangi bir şekilde bir disiplin işlemi yapmıyoruz. Hakaret içermediği sürece eleştiriye açığız. Farklı fikirlerin ifade edilmesinde sakınca görmüyoruz. Bazı illerde disipline ilişkin girişimler oldu ama biz il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız ile bu konuda görüştük, yaptığımız açıklama çerçevesinde davranmaları doğru olur. Siyasi eleştiriye evet, hakarete hayır. Genel Merkez’de siyasi eleştiriden dolayı hiçbir işlem yapılmadı.

‘İnce’nin katkısını almalıyız’

Muharrem İnce bizim için bir değer. Her zaman temas için kapımız açıktır. O da isteği gibi temas kurabilir. Bundan gocunmayız mutlu oluruz. Yerel seçimlerde aday belirlenirken CHP birikiminin ortaya çıkartılması gerekiyor bence. Kamuoyunda karşılığı olan partililerimiz aday olacak. İnce, yerel seçimlerde partili kimliğinden dolayı en çok çalışan arkadaşımız olacaktır. Bundan şüphem yok. Onun katkılarını almamız lazım. Ülkenin ağır bir ekonomik krize girdiği bu dönemde tüm CHP’lilerin öncelikli görevi yerel seçimlerde başarılı bir sonuç alarak iktidarın yerelden başlayarak değişimini sağlamaktır. Hiçbir parti içi mesele bundan kıymetli değildir.”