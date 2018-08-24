AKP'de yerel seçim hazırlığı: Adaylar böyle belirlenecek

Nuray Babacan/Hürriyet- Partinin yerel yöneticileri, aday belirlemelerinde ‘anket şirketleri’ yerine, genel merkezin yapacağı yoklamalara itibar edilmesini istedi. Yerel yönetimler için ‘bölgesinde sevilen yeni yüzler’ aranıyor. Bayramdan önce, ön hazırlık niteliğinde olan ‘Seçim koordinasyon başkanları ve il seçim işleri başkanları’ toplantısında, yerel seçimlerle ilgili örgütlerin görüşlerine başvuruldu.

Yapılan değerlendirmelerde şu görüşler ön plana çıktı:

“Adayların açıklanması için son ana kadar beklenmesin. Teşkilatların istediği adaylara öncelik verilsin. Anket şirketleri bölgelerde aday belirleme çalışmalarında manipülasyon yapabiliyor. Değerlendirmelerde anket şirketlerinden çok, partinin genel merkez ve teşkilatının görüşleri esas alınsın. Gerekirse, genel merkezin belirlediği kişiler, ‘tebdil-i kıyafetle’ sahaya çıksın. Kimsenin haberi olmadan il ve ilçeler için önemli olan isimleri belirlesin ve vatandaşın nabzını tutsun. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunsun.”

EYLÜLDE BAŞLIYOR

Önümüzdeki aydan itibaren aday yoklamaları başlatılacak. Mevcut belediye başkanlarıyla ilgili olarak yerel yönetimler başkanlığının belirli periyotlarla yaptığı değerlendirmeler ve hazırladığı dosyalar büyük önem taşıyor. Belediye başkanlarının vaatlerini gerçekleştirme oranından bütçesini nasıl kullandığına kadar birçok başlıktan oluşan inceleme cetveli, yeniden aday gösterilmeleriyle ilgili görüş oluşturacak. Partide, 100’ün üzerinde üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunlar milletvekillerinde olduğu gibi, başarılı bulunursa genel başkan onayıyla yola devam edecek. Parti, özellikle büyükşehirler için arayışını sürdürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kritik olan iller için alternatifler araştırılırken, eski bakan ve eski milletvekillerinden görev verilecek isimler olacağı belirtiliyor.