Oya Berberoğlu: 1,5 aydır Enis ile görüşmüyoruz

CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, bayramda eşini ziyaret edeceğini belirterek, 1.5 aydır kendisiyle görüşemediklerini, sadece kirli çamaşırlarını aldıklarını dile getirdi.

Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu ile eski HDP Eşbaşkanı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın kızı Evin Kışanak Birgün'den Mustafa Kömüş'e konuştu.

Oya Berberoğlu da Evin Kışanak da tutuklanmaların hukuki olmadığını, sevdiklerinden ayrı kalmanın derin üzüntüsünü yaşasalar da umutlu olduklarını, bugünlerin de bir şekilde geride kalacağını söylediler.

HDP Eşbaşkanı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın kızı Evin Kışanak yaşadıklarını BirGün’e anlattı. Enis Berberoğlu yaklaşık 14 aydır cezaevinde. Kışanak ise iki yıla yakın bir süredir tutuklu bulunuyor.

Ayrı olmanın her dönem üzücü olduğunu söyleyen Oya Berberoğlu “Onun orada hukuksuz bir şekilde tutuklu olması ayrı bir üzüntü veriyor bana. Ama bugünler de geçecek ve er ya da geç adalet tecelli edecek. Ailecek ayrı kalmamız tabii kızımı da üzüyor” dedi.

Eşinin protestosunu sürdürdüğünü kaydeden Oya Berberoğlu, 1.5 aydır kendisiyle görüşemediklerini, sadece kirli çamaşırlarını aldıklarını ve temiz çamaşırlarını gönderdiklerini söyledi. Berberoğlu, “Ne vekil ziyareti ne avukatlarıyla görüşme ne de bizlerle görüşme var. Ama bayram vesilesiyle bayramlaşmaya cuma günü gideceğim. O zaman göreceğim kendisini. Bayramdan önce çıkmasını bekliyordum ama olmadı. Umarım bayramdan sonra Yargıtay 17. Ceza Dairesi bu hatalı kararı düzeltip Enis’i özgürlüğüne kavuşturur” diye konuştu.

“En son görüştüğüm gün Yargıtay’dan bir ret yanıtı almıştık” diyen Oya Berberoğlu “Ama sağlığı iyiydi. İlaçları kullanmamasına üzülüyorum. Sağlığının ve moralinin iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kışanak: Davalar çok teatral ilerliyor

Sürecin hukuki ilerlemediğini söyleyen Evin Kışanak “Davalar çok teatral ilerliyor. Sadece yaptığı konuşmalar ve basın açıklamalarından ibaret bir dosya aslında. Tamamen ifade özgürlüğü ile ilgili yaşadığımız bir kriz” dedi. Yaşanan hukuksuzluk ve adaletsizliği sadece kendilerinin yaşamadıklarını, Türkiye’de çok fazla insanın bu durumu maruz kaldığını kaydeden Kışanak, “Özellikle Kürt siyasi hareketinden birçok insan, belediye başkanı, milletvekili tutuklandı. Tabii ben kızı olarak ayrı üzülüyorum. Daha önce 12 Eylül’de Diyarbakır Cezaevi’nde işkenceye uğramış bir insan kendisi. Buna rağmen demokratik siyasetten asla vazgeçmedi. Şaşkınlıkla izliyoruz yaşananları” diye konuştu.

Kitap yazdı, eylülde çıkacak

Annesi ile haftalık olarak görüştüklerini belirten Evin Kışanak, “Ağır tecrit altındalar. Yaşı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor. F Tipinde kalması nedeniyle yaşadığı problemler var. Belki 12 Eylül’deki gibi işkence yok ama bir insanın ifadelerinden ötürü hapsedilmesi bile sorun. Bunun ne kadar süreceği de belirsiz” diye konuştu.

Her hafta kilometrelerce yol gittiklerini vurgulayan Evin Kışanak, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle ifade etti: “Annem Diyarbakır’da tutuklandı, mahkemesi Malatya’daydı, Kocaeli’nde hapsedildi. Annemin sağlığı iyi, bir kitap yazdı. Eylül ayında çıkacak. Umudumuzu asla yitirmiyoruz. Bu hukuksuzluğun son bulması için de mücadele edeceğiz.”