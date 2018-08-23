CHP'de 'yeni muhalif hareket' iddiası

Yalçın Bayer, '3. Yol Hareketi' başlığıyla yayımlanan yazısında 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanan CHP'de, yeni bir oluşumun 9 Eylül'de kamuoyuna duyurulacağını ileri sürdü.

Harekette yer alacak isimlerin henüz ortaya atılmak istenmediğini belirten Bayer, adını vermek istemediği ve bir dönem CHP kadrolarında yer almış bir ismin kendisine özetle şunları söylediğini iddia etti:

— Hedefimiz yerel seçimler değil; CHP'nin kurtuluşu, yeni bir yapıya bürünmesidir. Yürüttüğümüz ciddi bir çalışmadır. Bazı isimler kurultay kimliğine zarar gelmesin diye kendilerini kurtardılar ve partiyi güdükleştirdiler. Beş altı dönemdir genel merkeze çöreklenip Genel Başkan'ın eteğine tutuştular; partinin kapısını kapattılar. Çok açık şekilde, yerel seçimleri kurtarma adına partiyi bu kişilere teslim ettirmeyeceğiz."

— Partiye sahip çıkan, CHP'nin bütün değerleriyle barışık bir dayanışma grubu… Bu partiye ömrünü vermiş, her şeyini feda etmiş insanlar olarak partinin yok edilmesine karşı duracağız. CHP'ye büyük tuzaklar kuruluyor; Kılıçdaroğlu da İnce de bunun farkında değiller. Hedefimiz yerel seçimler değil, Türkiye'nin geleceğidir. 9 Eylül'de Ankara'da ilk değerlendirme toplantımızı yapacağız. Bu ülke hem fakirleştiriliyor, hem cahilleştiriliyor. Bu şimdiye kadar dünyada hiçbir yerde olmadı. CHP geri duramaz. Bunlarla mücadele bize düşüyor.

— Yeni dünya düzenine ayak uyduracak olan bu hareketin lokomotif bir ismi var tabii… Biraz sabredin; bu güçlü ekip ortaya çıktığında çok yankı toplayacak. Çok şaşıracağınız isimler göreceksiniz; eski de yeni de… Akademisyen, sosyolog, ekonomist ve bilim dünyasından dış politikayla kadar her alanda şimdiden koşturan insanlarımız var. Güdük anlayış ve tıkanan parti bürokrasisini aşamadıkları için kendilerine yer bulamayan ve bazen de başka partilerin tabanlarına itilmiş insanlar bunlar; bunları da kazanmak istiyoruz… Umutsuz değiliz, biraz sabır diliyoruz.