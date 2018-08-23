CHP ve İYİ Parti'ye küskün uyarısı!

Nil Soysal/Sözcü- Her iki partinin de seçim sürecinde hatalar yaptığını belirten Sanver, "Bence temel ortak hata; ittifak kurdular, ama ittifakın ne olduğunu hiçbir şekilde anlatamadılar" dedi.

"Ortak fotoğraf bile verilemedi. Seçmen ittifakın ne olduğunu anlayamadı" diyen Sanver, şöyle devam etti:

"İkincisi; Erdoğan'a karşı 'Tek Adam' rejimine getirdikleri eleştiriyi, yine hep tek tek liderlerle çözmeye çalıştılar. Seçim sürecinde biz bir birlik, beraberlik görmedik Erdoğan'ın karşısında. Hep tek adam eleştiriliyordu. Alternatif olarak başka bir tek adam gösteriliyordu. Yani halk, oyunu muhalefete de verse iktidara da verse bir tek adama vermiş olacaktı. Sonuçta da bildiği, eski tek adama vermeyi tercih ettiler."

'KÜSKÜN SEÇMEN, MUHALEFET AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ'

Sanver,"Muhalefet partilerinin seçmenleri arasında yeni bir seçmen grubu oluştu: Küskün seçmen. Bu durum önümüzdeki yerel seçimlerde sandığa katılım oranını etkiler mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Küskün seçmen, muhalefet açısından çok tehlikeli. Çünkü bugüne kadar özellikle CHP seçmeni, hakikaten partisine çok sahip çıkan bir seçmen davranışı sergiledi. Ben ilk kez 24 Haziran seçimlerinden sonra CHP'li seçmenlerde bu kadar büyük bir kırgınlık ve küskünlük olduğunu görüyorum. Hatta ilk kez seçmen kaybetme duygusu değil, terk edilme duygusu yaşıyor. Bu seçmen grubunun yarattığı en büyük risk, sandığa gitmemek olabilir. Aynı durum aslında İYİ Parti seçmeninde de var. Bu durum yerel seçimlerde tabii ki CHP ve İYİ Parti'nin karşısına çok büyük bir fatura olarak çıkar. Yapmaları gereken şey; özeleştirilerini açıkça ortaya koyarak, değiştiklerine seçmenlerini ikna etmektir. Bunun için de çok fazla zamanları kalmadığını düşünüyorum."