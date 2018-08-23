AKP'de 'hain' tartışması büyüyor

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Hamza Dağ'ın, Abdullah Gül hakkındaki 'hain' suçlamasının ardından AK Parti yönetiminden sert eleştirilerin yükseldiği, bir an önce Dağ'ın düzeltme yayınlaması ya da gereğinin yapılması talebinin bizzat Erdoğan'a iletildiği iddia edildi.

Bazı MYK üyelerinin de hem Dağ'ı sözlerinden, hem de Dağ'ın sözlerinin Gül'ün koruma müdürü Osman Çangal'ın açıklamasına yol açmasından rahatsızlığını dile getirdiği, sıkıntının AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ile yumuşadığı ve konunun 29 Ağustos'taki MYK toplantısına bırakıldığı öne sürüldü.

DAĞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19 Ağustos'ta partisinin İzmir il başkanlığındaki bayramlaşma programında Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın karşısında adaylığı tartışması için, "Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir" demişti.

Dağ'ın tartışma yaratan konuşmasını yaptığı programda AK Parti'nin bazı İzmir milletvekilleri ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığına dikkat çekilmişti.