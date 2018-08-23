Ahmet Hakan: Trump'ı mumla arayabiliriz

Hakan'ın "Yok mu bir Cavit Çağlar devreye girecek" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde Cavit Çağlar devreye girmişti.

Ne yapmıştı Cavit Çağlar?

Erdoğan ile Putin arasında mekik diplomasisi yapmıştı.

Rus hinterlandındaki bütün tanıdıklarını devreye sokmuştu.

Her iki tarafın da onuruna halel getirmeyecek bir çözüm aramıştı.

Ve bayağı ince bir diplomasiyle çözümü bulmayı başarmıştı.

Sonuç?

Rusya ile barışıvermiştik!

ABD ile aramızdaki “Rahip Krizi” için de bir Cavit Çağlar bulmamız şart.

Erdoğan ile Trump arasında mekik diplomasisi yapacak...

ABD’deki bütün etkili dostlarını devreye sokacak...

Taraflardan hiçbirine hezimet havası yaşatmayan bir çözüm bulacak...

İki tarafın da krizden onurlu bir çıkış yapmasını sağlayacak...

Birinin ortaya çıkması lazım...

Ey Mehmet Ali Yalçındağ!

Hem Trump’ın tanıdığı olman hem de “Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı” sıfatını taşıman sebebiyle...

Aleyna Tilki gibi sesleniyorum sana:

Bu krizin Cavit Çağlar’ı sen olsan bari!

TRUMP'I MUMLA ARAYABİLİRİZ

Trump’ın başı dertte.

Başkanlık görevinden azledilmesi söz konusu...

Durun, hemen sevinmeyin!

“Bize bulaşanın sonu işte böyle olur” falan diye gaza gelmeyin.

Çünkü Trump giderse yerine gelecek olan Pence denilen adam, Trump’ı bize mumla aratır.

Tıpkı Trump’ın Obama’yı mumla arattığı gibi...