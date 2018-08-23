'Erdoğan'ın o operasyondan haberinin olmadığı mı sanılıyor?'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün 'Adnan Oktar ve 'kedicikler'in mektubu' başlıklı yazısında, kamuoyunca 'Adnan Hoca' olarak bilinen ve temmuzda tutuklanan Adnan Oktar'ın kendisine mektup yazdığını aktardı. Selvi, Oktar'ın mektuplarında şu ana kadar yalnızca villasından çıkan silahlara değindiğini ama kendisine yöneltilen dinle ilgili suçlamalardan asla bahsetmediğini yazdı.

Selvi, Oktar'ın, Erdoğan'ın bir açıklamasında yapılan düzeltmeden kendine pay çıkardığını da şu sözlerle anlattı:

"ADNAN OKTAR’IN BASINDAKİ ADAMI KİMMİŞ?

Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan’ın bir açıklamasıyla ilgili yapılan düzeltmeden kendine pay çıkarmasını her zamanki güçlü görünme çabasının bir ürünü olarak görüyorum. O uçağa binen ve zaman zaman buna tanık olan birisi olarak söylüyorum ki Erdoğan’ın sözlerini yanlış yorumlayanlar için bu tür düzeltmeler yapılır. İsrail’in haksız yere tutukladığı Ebru Özkan’ı kurtarmak için (ABD Başkanı Donald) Trump’tan ricada bulunan Erdoğan’ın Adnan Oktar grubuna yönelik operasyondan haberinin olmadığı mı sanılıyor? Peki, niye parmağını kıpırdatmıyor?

Ha bir de iki mektubunda da gazetede çalışan güvendiği bir büyüğünden söz ediyor. Hangi gazetede, hangi büyüğüymüş acaba? Doğrusu Adnan Oktar’ın basındaki güvenilir büyüğünü merak ettim."

Erdoğan'ın Güney Afrika ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda FETÖ'nün Güney Afrika sorumlusunu anlatırken, isim vermeden FETÖ ile Adnan Oktar grubu arasındaki benzerliklere işaret etmişti. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullamıştı: "Güney Afrika, FETÖ'nün en fazla yığınak yaptığı yerlerden biri. Johannesburg'da 'külliye' dedikleri yeri yaptıran, İstanbul'da Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip… Sizin onlara teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor; onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup, buraları ele geçirme operasyonlarını yapıyorlar."

Başta söz konusu haber, Erdoğan'ın 'komşu' ifadesini Oktar için kullandığı yönünde algılanmıştı ama daha sonra Cumhurbaşkanlığı'ndan düzeltme gelmişti.