Altaylı'dan Trump iddiası: O giderse, yerine...

Altaylı'nın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trump’ın başına gelenler

Başkan Trump’ın Amerikan adaleti tarafından köşeye doğru itilmesi Amerika’daki aklı başında herkesi mutlu eden bir gelişme.

ABD’de devlet yapısında büyük bir çöküş olduğu su götürmez bir gerçek gibi görünse de, en azından hala bir “Yargı” var gibi duruyor.

Türkiye’de ise kimileri Trump’ın başına gelenlere seviniyor, bunu Türkiye’nin lehine bir gelişme olarak görmek istiyor.

Oysa durum pek de böyle değil gibi.

Amerika ile ilgili en doğru yorumları yapan ve tahminleri pek de şaşmayan Hakan Akbaş “Tam aksine, Trump’ın Brunson’a şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var” diyor mesela.

Bundan "Türkiye’nin eli güçlenir ve pazarlık daha rahat yapılır" anlamı da çıkarmayın.

Trump’ın Brunson’ı alma karşılığında Türkiye’nin taleplerini karşılama gücü de aynı oranda zayıflıyor bu arada.

Trump’ın başkanlıktan düşürülmesi ihtimali de ayrı bir mevzu.

Sakın kimse “Çılgın gibi hareket eden Trump gider, ilişkileri toparlarız” diye düşünmesin.

Trump giderse ABD Anayasası gereği yerine Başkan Yardımcısı Pence gelecek ve dönemi tamamlayacak.

Brunson krizini en üst seviyeye tırmandıran açıklamanın Pence’den geldiğini de unutmayın.

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Seçmeni umursamıyor

Trump’un avukatı konuştu ve savcı ile anlaştı.

Bilinen rezillikler ortaya dökülüp resmiyet kazanmaya başladı.

Trump’ın geçmişindeki ticari ahlaksızlıklar, defalarca iflas edip milleti dolandırmalar, vergi kaçakçılıkları, seks skandalları zaten biliniyordu ve Trump buna rağmen kazanmıştı.

Şimdi de siyasi rezillikleri ortalıkta.

Bu durum Trump’ın başkanlıktan düşürülmesiyle sonuçlanabilir.

Ya da anlaşıp istifa edebilir.

Ancak ortada şöyle bir gerçek de var.

Trump düşürülmezse ve bir dahaki seçimlere partisinin adayı olarak katılmayı başarırsa seçimi yine kazanacak gibi görünüyor.

Trump’a oy veren kitlenin ortaya dökülen rezillikler umurunda bile değil.

Üst perdeden konuşmasını, Amerika’nın kaymak tabakası ile kavga etmesini, işlerini ellerinden alan ülkelere haddini bildirmesini seviyorlar Trump’ın.

Rezillikleri ise umurlarında değil.

Çünkü rezillik onlara yabancı bir kavram değil.