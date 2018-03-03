'Zeytin Dalı'nın 43. günü. Kütahya'nın plakası da 43'

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu topraklar bir cihan devletinin kurulduğu topraklar. Bu topraklar Ertuğrul Gazi'nin at koşturduğu topraklar. Yanımızda olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez.

Kütahya 15 Tmmuz'da diriliş destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız 20 Ocak'ta Zeytindalı operasyonunun başladığını buradan duyurdu. Bugün Zeytindalı'nın 43. günü. Kütahya'nın plakası da 43.

O topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar bu şanlı mücadele devam edecek.

Bugün bizi üç beş terör örgütüyle tehdit edeceklerini, terbiye edeceklerini düşünenler varsa çok yanılırlar. Darbe girişimleri, ekonomik krizler, eli kanlı terörist gruplar geçmişte işinize yaramış olabilir ama bugün bu hesap bu çarşıya uymaz.

Tarih boyunca nice tuzaklar görmüş hepsinin de üstesinden gelmiş asil vatanın evlatlarıyız.

Harcadığımız mesai, döktüğümüz akıl teri, alın teri, üretim olarak, istihdam olarak geri dönüyor.

Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 11'in üzerinde büyüme gösterdi ve dünyada 1. oldu, Türkiye'ye de birincilik yakışır. Sanayi üretimi artıyor, büyüme ve ihracat rakamları artarak devam ediyor, daha büyük işleri başaracağız.

(Salonda slogan atan gençlere hitaben) Bir düzeltme yapalım, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz yolların mimarı diyebilirsiniz.

Biz 15 yıldır slogan atmıyoruz iş yapıyoruz. Kavga etmiyoruz eser üretiyoruz. 16 yılda şehirlerimizi adeta yeni baştan imar ettik. Türkiye'nin her tarafını yatırımlarla hizmetlerle donattık.

Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin.

Kılıçdaroğlu ne diyor, 20 Şubat'ta grup toplantısında diyor ki 'iktidara gelirsek kız çocuklarını okula gönderen ailelere destek vereceğiz'. Uyan da balığa gidelim AK Parti 15 yıldır veriyor zaten kardeşim. Bir de şimdi çıkmış diyor ki 'şehitlerimiz geliyor bayrak asalım'. Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımızı göğsümüzde, ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde dalgalandırıyorduk.