AKP'li ismin paylaşımı büyük tepki çekti

Bülent Turan, “İnsan Kandil mesajına, Kurban Bayramı mesajına/tweetine kendi fotoğrafını neden koyar?" yorumunda bulundu.

Kurban Bayramı’nda siyasilerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflı mesajlar tartışma konusu oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından “İnsan Kandil mesajına, Kurban Bayramı mesajına/tweetine kendi fotoğrafını neden koyar? Zannedersin ki kendisi kurban oluyor:) #HayırlıBayramlar” eleştirisinde bulundu.

AKP’li Bülent Turan’a yanıt bir AKP’li sosyal medya kullanıcısından geldi. AKP’li Turan’ın Ramazan ve Kurban Bayramı için hazırlatılıp paylaşılan fotoğraflı mesajlarını yayımlayan “AK 59 #MilletBirDevletBir” adlı sosyal medya kullanıcısı şöyle yazdı: “Haklısınız başkanım neden koyar ki Şaka bir tarafa siyasette görsellik önemli bence.”

Büent Turan ise bu mesaja “İğrenç:)” diye yanıt verip eleştiriyi kabul etti.

İşte o mesaj: