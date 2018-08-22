Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan Danıştayı'nın darbeci askerlere sığınma hakkı vermesinei tepki göstererek, "Yunanistan’a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan bu tip davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemeli" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor" dedi.

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