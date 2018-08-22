Genç seçmen için 'üç ayaklı' çalışma

Gençlerin sorunlarını, “eğitim”, “ekonomi” ve “siyasete katılım” olarak üç ana başlıkta belirleyen CHP, çalışma grupları oluşturarak bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik yeni bir siyaset anlayışının geliştirilmesi amacıyla, partinin yönetim kademesi olan Merkez Yönetim Kurulu’nda “gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı” alanı oluşturmuştu. Bu görev alanının başına, eski Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili Yunus Emre getirildi.

Yeni döneme ilişkin planlarını Milliyet’e anlatan Emre, şunları kaydetti:

“Gençlik politikalarımızda üç tema öne çıkıyor. “Eğitim sorunu”, “ekonomik sorun” ve “siyasi hayata katılma sorunu.” Aynı zamanda gençlerin, ciddiye alınmama, adam yerine konmama sorunu var. Biz bu üç tema ile ilgileneceğiz. Parti bünyesinde çalışma grupları oluşturarak, bu gruplarda uzman isimlerle çalışarak, sorunları tespit edip, geliştirdiğimiz çözüm önerilerini ülkenin gündemine oturtmaya çalışacağız.Yeni şeyler söylenmeli

Bunun yanında 2018 seçimleriyle ilgili ölçümleri göremedim ama 2015 seçimleri hakkındaki verilere bakıldığında, ilk defa oy veren seçmenin yarısının sandığa gitmediği görülüyor. Ve sandığa giden o yarı seçmenin kullandığı oylarda, CHP’nin düşük oy aldığı ifade ediliyor. Biz, ilk defa oy veren seçmenin oyunu nasıl alacağız? Bizim, tarihsel birikimimizi koruyarak, günün koşullarına kendimizi uyarlamaya, yenilenme ve değişime ihtiyacımız var. Kendini yenilemenin en önemli unsuru da kuşak yenilenmesidir. Bizim yeni şeyleri söylememiz lazım.”

Muhalefetin, yeni dönemde, sivil toplumla güçlü bağ kurmasının zorunlu olduğunu belirten Emre, artık medya ve reklam kampanyalarıyla etkin siyaset yapmanın mümkün olmadığını, politikanın eski usullerine dönülmesi gerektiğini söyledi.