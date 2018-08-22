İmam Meclis'e böyle girdi

İmam olan Muhammet Kılıç, Kahramanmaraş’ta görev yaptığı caminin lojmanını da boşaltmadı. Kılıç’ın yerine atanan ve görme engelli olan imam ise kirada oturmak zorunda kaldı.

İmam danışman Muhammet Kılıç, kadrosunun halen camide olduğunu savunarak, “Ben hiç bir kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” yanıtını verdi.



İmran Kılıç





CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise Sözcü'den Başak Kaya'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “'Bölge milletvekilimiz, kardeşini TBMM'ye danışman yapıyor. Bu etik değil. Ben bunu eleştirdim ve sosyal medya üzerinden hem partime hem de bana hakaret içerikli cevap verdiler. Bu kadar işsizimiz varken makam kullanarak birinci derece akrabaya iş sağlanıyor.”

‘HAKKI GASP ETTİLER'

Ateş, “Bununla da kalmıyor, Meclis'te çalışıyor ama Kahramanmaraş'taki lojmanını boşaltmıyor. Yeni atanan imamımızın ise gözleri görmüyor” dedi ve şu bilgileri verdi: “Lojmana yerleşemediği için kirada oturmak zorunda kaldı. Bu adaletsizlik. Milletvekilliği gücüne güvenerek hak gaspı yapmak, zalimliğin de en büyüğüdür.”