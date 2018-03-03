GERÇEK GÜNDEM - CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk-Lis üyesi il başkanları CHP Genel Merkezi'nde yapacakları çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ
Halk-Lis il başkanlarının CHP Genel Merkezi'ne geldiğini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liseli gençlere sürpriz yaparak yanlarına geldi, sohbet etti, daha sonra ise fotoğraf çektirdi.
Halk Lis il başkanları da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'den "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Halk-Lis seninle durma ilerle" sloganları ile uğurladı.
3 Mart 2018 18:18
Halk-Lis üyelerine Kılıçdaroğlu sürprizi
CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen Halk-Lis il başkanları Kılıçdaroğlu sürprizi ile karşılaştı.
GERÇEK GÜNDEM - CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk-Lis üyesi il başkanları CHP Genel Merkezi'nde yapacakları çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.
Çok Okunanlar
-
Feyzioğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama
-
'Kanser hastalarına 24 bin TL'lik zulüm!'
-
CHP'li Haluk Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır
-
'Zeytin Dalı'nın 43. günü. Kütahya'nın plakası da 43'
-
HDP'li ilçe başkanı tutuklandı
-
Halk-Lis üyelerine Kılıçdaroğlu sürprizi
-
CHP'liler polis barikatını aşarak yürüdü
-
CHP'liler Atatürk heykeli için yürüdü
-
'Erdoğan'ın 'sefer görev emri' açıklamasının nedeni...'
-
SP liderinden sosyal medyayı sallayan Gürses mesajı