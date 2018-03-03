3 Mart 2018 18:18

Halk-Lis üyelerine Kılıçdaroğlu sürprizi

Halk-Lis üyelerine Kılıçdaroğlu sürprizi
CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen Halk-Lis il başkanları Kılıçdaroğlu sürprizi ile karşılaştı.
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GERÇEK GÜNDEM - CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk-Lis üyesi il başkanları CHP Genel Merkezi'nde yapacakları çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ

Halk-Lis il başkanlarının CHP Genel Merkezi'ne geldiğini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liseli gençlere sürpriz yaparak yanlarına geldi, sohbet etti, daha sonra ise fotoğraf çektirdi.

Halk Lis il başkanları da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'den "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Halk-Lis seninle durma ilerle" sloganları ile uğurladı.

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