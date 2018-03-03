Halk-Lis üyelerine Kılıçdaroğlu sürprizi

GERÇEK GÜNDEM - CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk-Lis üyesi il başkanları CHP Genel Merkezi'nde yapacakları çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN SÜRPRİZ



Halk-Lis il başkanlarının CHP Genel Merkezi'ne geldiğini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liseli gençlere sürpriz yaparak yanlarına geldi, sohbet etti, daha sonra ise fotoğraf çektirdi.



Halk Lis il başkanları da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'den "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Halk-Lis seninle durma ilerle" sloganları ile uğurladı.