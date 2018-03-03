CHP'liler polis barikatını aşarak yürüdü

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, (DHA)- Eskişehir'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santrali protesto eden CHP Parti Meclisi üyeleri ve ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, çevik kuvvet polisinin barikatını aşıp geçerek yürüdü.

Eskişehir'de bugün 'Termik santrale hayır' adı altında protesto gösterisi düzenlendi. İsmet İnönü 1 Caddesi ile İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması için aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, çeşitli illerden gelen çok sayıda CHP milletvekili, CHP Parti meclisi üyesi ile ilçe belediye başkanlarının da bulunduğu 500'ü aşkın kişi İsmet İnönü 1 Caddesi girişinde toplandı.

Basın açıklamasını yapılacağı yaklaşık 300 metre mesafedeki yere yürüyerek gitmek isteyen kalabalığı polisler tramvay yolunu kapattıkları için uyardı. Ardından çevik kuvvet polisi kalabalığın önünde barikat oluşturdu. Ön sıradaki CHP milletvekilleri ve parti meclis üyeleri polis barikatı açarak yürümeye başladı. Polislerin müdahalede bulunmadığı olayda kalabalık basın açıklamasının bulunduğu yere kadar yürüdü.

KARACA:TERMİK SANTRALE İZİN VERMEYECEĞİZ

Basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, çok sayıda CHP Parti Meclisi üyesi ile milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, çeşitli siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 500'ü aşkın kişi katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada kömürlü termik santralin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Karaca şöyle devam etti:

"Siyaset için değil, burada çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için varız. Hangi siyasi düşüncede olursa olsun hep birlikte, tüm siyasi partilerimizle, demokratik kitle örgütlerimizle, odalarımızla Eskişehir'den sesleniyoruz. Rantı bırakın, yandaş kayırmayı bırakın. Artık bu ülkenin yerli ekonomiye, yerli tarımına, yerli üretimine destek olun. Alpu ovasını, Eskişehirleri rahat bırakın. Onlar üretsinler ki sen buğdayı dışarıdan ithal etme, samanı getirme. Buğdayı, nohudu, fasulyeyi dışarıdan getirme.

Bizim kaynaklarımız bize yetecek. Siyaset değil gelecek için, aydınlık bir Türkiye için, yaşanabilir bir Türkiye için önce insan diyerek sizlerle birlikteyiz. Başarabiliriz. Sinop halkı direndi ve başardı. Eskişehirliler, siyasi partiniz,düşünceniz ne olursa olsun bu termik santral hepinizin geleceğini karartacak. Eskişehir bizim için, ülkemiz için gerçekten bir öncü olacak. Eskişehir halkı direnecek. Termik santrale direnecek. Her şeye rağmen direnecek, bu termik santrali kurdurtmayacağız. Bu termik santrale izin vermeyeceğiz. Geri adım atacaklar ve tüm Türkiye'de direnişin öncüsü Eskişehir olacak. Umut olacaksınız, umudumuz olacaksınız."

Alpu Ovası'nda yaşayanlar adına konuşan Fehime Babadağ da termik santral istemediklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık dağıldı.