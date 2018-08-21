CHP'den 'işsizlik' teklifi

CHP, genç işsizlik konusunu masaya yatırmak üzere TBMM’de komisyon kurulmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, "genç işsizliğin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması, gençlerin işsizlik nedeniyle girdikleri bunalımın yarattığı sonuçlarının detaylı olarak incelenmesi" talep edildi.

OECD ülkeleri içinde en yüksek dördüncü işsizlik oranının Türkiye’de gerçekleştiğini belirten Ağbaba, “OECD’nin Mart 2018 verilerine göre OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik Yunanistan’da görülürken bu sırayı İspanya, İtalya ve Türkiye izlemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi olmuştur. 2017 Temmuz döneminde 2 milyon 491 bin olan kayıtlı işsiz sayısının Temmuz 2018’de 130 bin artarak 2 milyon 621 bine yükseldiği, geçen yıl temmuz ayında 108 bin olan İŞKUR işe yerleştirme sayısı 2018 Temmuz ayında 98 bine gerilediği belirtilmektedir. Ancak TÜİK tarafından verilen rakamların gerçek yaşam ile arasında büyük farklılıklar olduğu bir gerçektir” dedi.

Türkiye’de kadın işsizliğin yüzde 12,4, genç kadın işsizlik oranının da yüzde 23,2 olarak gerçekleştiğini kaydeden Ağbaba, şöyle devam etti:

“Gençler arasında madde bağımlılığı dahil olmak üzere depresif rahatsızlıklar artmış, depresyon ilaçlarının kullanımı çok yüksek düzeye çıkmıştır. Genç işsizliği her geçen gün daha da artarken, gençler arasında işsizliğin getirdiği bunalım sonucu intihar vakalarında da ciddi bir artış meydana gelmiştir. İŞKUR tarafından işverenlere verilen destek,iş başı eğitim programları, mevsimlik çalışma benzeri TYP projeleri ile işsizliği bitirmek mümkün olmadığı gibi, ortaya konulan pansuman yöntemler işsizliği artırmaktadır.” (ANKA)